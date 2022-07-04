1 млрд рублей потратят на производство холодильного оборудования в Ростовской области

Ввод новой линии снизит зависимость от импортных поставок Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Ростовской области начнут выпускать холодильное оборудование. Соглашение с инвестором о создании первой производственной линии губернатор Василий Голубев подписал 4 июля на выставке «Иннопром». Об этом сообщает сайт донского правительства.

Новое производство планируют открыть на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Донецк». В строительство объекта в 2022-2023 годах намерены вложить 1 млрд рублей.

- На первом этапе это действительно морозильные лари, на втором - рассматривается вопрос производства кондиционеров и другой бытовой техники. Это будет востребовано на территории области и страны, - сказал Василий Голубев.

Добавим, ввод новой линии мощностью 100 тысяч единиц в год позволит снизить зависимость отечественного рынка от импортных поставок. Для специалистов собираются создать не менее 100 новых рабочих мест.

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