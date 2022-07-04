Ростовская область на «Иннопроме-2022» подписала соглашение о реализации инвестпроекта на 1,5 млрд рублей

Новое предприятие обеспечит сельхозтоваропроизводителей высококачественной техникой отечественного производства. Фото: сайт правительства Ростовской области

В строительство нового завода в Таганроге вложат 1,5 миллиарда рублей инвестиций. На производстве будут выпускать сельскохозяйственную и коммунальную технику. Соглашение об этом подписали в рамках открывшейся в Екатеринбурге Международной промышленной выставки «Иннопром-2022» губернатор Василий Голубев и гендиректор комбайнового завода «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

- Новое предприятие обеспечит сельхозтоваропроизводителей высококачественной техникой отечественного производства, тем самым заменив на рынке иностранных конкурентов, - прокомментировал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что на первом этапе будет создано 500 рабочих мест, а при выходе на полную мощность на современном производстве будут трудоустроены 1,5 тысячи человек. А «Ростсельмаш» заверил, что завершит проект в четвертом квартале 2024 года. На новом заводе планируется выпуск продукции на 3 миллиардов рублей в год с перспективой ежегодного увеличения производства на 10-15%.

Напомним, первый камень в строительство завода был заложен в мае 2022 года. Согласно подписанному документу, власти берут на себя обязательства по сопровождению проекта.

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