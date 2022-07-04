Беженцы из Донбасса смогут оформить статус самозанятых в Ростовской области

Статус самозанятого теперь могут получить жители ДНР и ЛНР Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Донбасса - Донецкой и Луганской Народных Республик, которые эвакуировались в Ростовскую область, теперь могут зарегистрироваться в статусе самозанятых в Ростовской области.

Об этом в своем официальном Телеграм-канале рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Получить статус самозанятого стало проще: заявление теперь можно подать в личном кабинете системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Изменения вступят в силу уже с 1 августа 2022 года , - говорится в сообщении.

Всего же в Ростове зарегистрировано уже почти 45 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Напомним, каждый день границу России в Ростовской области пересекают тысячи беженцев из Донбасса и Украины. Многие уезжают в другие регионы страны, а некоторые остаются на Дону.

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