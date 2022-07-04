В Таганроге 4 июля до вечера отключили электричество

Это плановое отключение электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 июля, на нескольких улицах Таганрога отключили электричество. Здания будут обесточены до вечера, сообщили в ПАО «Россети Юг».

Так, до 17 часов электричества не будет на Комсомольском, Розы Люксембург, Гоголевском и Чехова, в том числе обесточили банк и местный продуктовый магазин.

Кроме того, до 16 часов без электроэнергии будут находиться постройки, расположенные по нечетной стороне Дзержинского, а также на Войкова, Максима Горького, Ростовской и на Сивашском. Это отключение плановое, а не аварийное, уточнили в ресурсоснабжающей компании.

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