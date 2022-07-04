В России создадут уникальную цифровую платформу для управления автопарком

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МегаФон разработает для Магнитогорского металлургического комбината уникальную цифровую платформу, которая позволит автоматизировать управление, контроль и анализ работы всей техники – от легковых автомобилей до погрузочно-разгрузочных машин. Ожидается, что такое технологичное решение будет приносить ММК более 30 млн рублей ежегодно. Соглашение о сотрудничестве компании подписали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге.

- Впервые в России управление промышленным автопарком будет переведено из ручного режима в цифровой. Это масштабный проект, который позволит автоматически контролировать многие процессы, и комбинат сможет справляться с растущим объемом работ и информации, – поделился подробностями решения директор по национальным проектам МегаФона Руслан Габоев.

Проект включает разработку целой серии технологичных модулей под конкретные задачи промышленного предприятия, включая оценку эффективности водителей, анализ состояния автопарка, картографический реестр движения машин и многое другое. В автоматическом режиме будут создаваться путевые листы и накладные.

- Мы ожидаем, что внедрение новой системы позволит на 30% снизить холостой пробег автотранспорта, уменьшить простои на линии до 7%, в два раза сократить время, уходящее на внутренние процессы, а также существенно экономить на горюче-смазочных материалах, – отметил директор комбината Виктор Шишкин

Для удобства сотрудников предприятия МегаФон также адаптирует web-версию системы для работы на мобильных устройствах.

Вся передаваемая информация будет храниться в закрытом контуре предприятия, что обеспечит конфиденциальность и безопасность данных.