СМИ: Запорожская АЭС осенью начнет поставлять электричество в Ростовскую область

Власти утверждают, что донской регион не нуждается в дополнительной поставке электричества от АЭС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запорожская АЭС начнет поставлять электроэнергию в Ростовскую область уже осенью 2022 года. Эту информацию 4 июля опубликовали в издании «Панорама».

Предварительно, специалисты планируют «оборудовать линию, которая пройдет через Мариуполь, Таганрог, Ростов и Крым», то есть якобы собираются «создать энергокольцо вокруг Азовского моря».

К слову, эту информацию корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» официально не подтвердили. В Минпромэнерго области отметили, что донской регион не нуждается в дополнительной поставке электричества, потому что на территории итак имеются практически все виды электрогенерации.

Добавим, в июне этого года в телеграм-канале Запорожской АЭС отметили, что «атомные станции Украине больше не нужны, так как основным потребителем электроэнергии была металлургическая отрасль, которой сейчас нет из-за потери ресурсной базы».

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Информацию озвучили в министерстве промышленности и энергетики Дона (подробности)