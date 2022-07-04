В Ростовской области начнут производить системы диагностики онкозаболеваний

На Дону будут построены производственные линии по выпуску до 100 единиц в год систем диагностики онкологии. Фото: сайт донского правительства.

Системы диагностики онкозаболеваний начнут производить в Ростовской области, что позволит создать импортозамещающее производство медицинского оборудования, ранее приобретаемого за рубежом. Соглашение об этом заключил в рамках «Иннопрома-2022» донской губернатор Василий Голубев.

Инвестпроект оценивается в 1,8 миллиарда рублей. На Дону будут построены производственные линии по выпуску до 100 единиц в год систем диагностики онкологии для радиоуправляемой хирургии. Эти системы необходимы для больниц с энкопрофилем с возможностью использования радиологии. Новые технологии позволяют хирургу во время операции видеть не только саму опухоль и локализацию, но и метастазы.

В используемой методике радиоуправляемой хирургии будут учтены новейшие исследования в области онкологии. Реализация таких проектов позволит повысить эффективность хирургии онкозаболеваний, а значит – и сберечь здоровье людей.

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