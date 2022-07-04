С 20 июля в Ростове на Ворошиловском ограничат проезд транспорта

Временные сложности с проездом следует ожидать на участке от улицы Текучева
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 20 июля по 1 октября в Ростове-на-Дону ограничат проезд по участку проспекта Ворошиловского. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.
Власти уточнили, что временные сложности с проездом следует ожидать в районе дома №82/4. Речь идет об отрезке дороги от улицы Текучева.
Дорожное нововведение планируют из-за будущего ремонта водопровода. Коммуникации обновляют улучшения противопожарной безопасности.
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