Ростовская АЭС на 2,7% увеличила выработку электроэнергии в июне 2022 года

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Энергоблоки Ростовской АЭС в июне текущего года выработали свыше 2,9 млрд кВтч электроэнергии. Это почти на 77 млн кВтч больше, чем за июнь прошлого года. Общий прирост составил 2,7%. Плановое задание было перевыполнено на 9%.

Такая выработка электроэнергии только за один месяц позволила сохранить более 225 млн куб. м. природного газа или 1,4 тыс. тонн угля, которые использовались бы для производства такого же количества электроэнергии. Также произведенная электроэнергия благотворно сказалась на экологии - в атмосферу не попало более 1,4 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива.

На 2022 год для Ростовской АЭС Федеральной антимонопольной службой России утверждён план по выработке электроэнергии, в соответствии с которым АЭС должна произвести за год 32,62 млрд кВтч.

Ростовская АЭС - гарант энергетической независимости и стабильности работы энергосистемы Юга России. В состав предприятия входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией, вырабатываемой Ростовской АЭС.

Энергоблоки №1, №2, №3, №4 Ростовской атомной станции в настоящее время работают в штатном режиме. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативную информацию о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли можно изучить на сайте www.russianatom.ru.