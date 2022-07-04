В Ростовской области 104 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Окончательные результаты ЕГЭ на Дону озвучат 15 июля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области ЕГЭ на 100 баллов сдали 104 выпускника, из них шесть человек получили высшую оценку сразу за две работы. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- Результаты ЕГЭ, полученные выпускниками, сопоставимы с общероссийскими. Самыми популярными предметами стали профильная математика, обществознание, физика, история и информатика. Это свидетельствует о росте интереса молодежи к IT-специальностям. Также мы отмечаем стабильно хороший результат по таким предметам как русский язык, история, обществознание и химия, - отметил Игорь Гуськов.

Чиновник добавил, что по предварительным итогам почти 6 тысяч донских выпускников стали высокобалльниками, то есть написали работы на 80 и более баллов. Окончательные результаты экзаменов озвучат уже 15 июля.

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