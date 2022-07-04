Из Ростовской области на Донбасс отправили 10 машин с гуманитарной помощью

Специалисты департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона загрузили 60 тонн гуманитарного груза. Фото: сайт донского правительства.

Десять машин с гуманитарной помощью отправились в ЛНР и ДНР из Ростовской области, рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Специалисты департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона загрузили 60 тонн продовольствия, средств гигиены, воды, медицинских препаратов и перевязочных материалов.

- В общей сложности мы загрузили 150 паллет, большая часть груза – это то, что собрали предприятия и организации Ростова и Ростовской области, - уточнил начальник караула областной пожарной части № 240 Орхан Гасанов.

Спасатели также загрузили подарки для военнослужащих. Среди продуктов: конфеты, сгущенное молоко, печенье и пряники. Кроме того, бойцам передали российские флаги. Как отметил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов, с 20 февраля на склады департамента по предупреждению и ликвидации ЧС поступило порядка 5 тысяч тонн груза.

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