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Общество4 июля 2022 11:48

В Ростовской области ТЦ "Мега" открыт для покупателей

И у посетителей есть доступ к необходимым товарам
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
ТЦ "Мега" в Ростовской области работает в привычном режиме.

ТЦ "Мега" в Ростовской области работает в привычном режиме.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТЦ "Мега" в Ростовской области работает в привычном режиме. Сообщение об этом поступило в адрес редакции "КП-Ростов-на-Дону".

- Наши торговые центры являются важной частью сообществ, в которых они расположены, и остаются открытыми, чтобы у посетителей был доступ к необходимым товарам, - говорится в официальном комментарии. - В настоящее время наша основная задача – это обеспечение функционирования торговых центров и предоставление хорошего покупательского опыта всем гостям МЕГ.

Напомним, до этого покупателей извещали о неких «временных технических причинах» закрытия. Однако подробности не сообщались.

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Такое решение приняли для того, чтобы люди имели доступ к предметам первой необходимости.