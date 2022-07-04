Видеосервисы Wink и more.tv объединятся

«Ростелеком» заключил соглашение с Национальной Медиа Группой. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» заключил соглашение с Национальной Медиа Группой. В соответствии с ним видеосервисы Wink и more.tv будут объединены в совместное предприятие под брендом Wink. При этом «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала.

Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Все процедуры планируется завершить до конца 2022 года.

- Успешным может быть только союз сильных. Wink входит в тройку крупнейших онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков. У нас традиционно самое мощное среди конкурентов предложение телевизионного контента. Медиагруппа же добилась впечатляющих успехов в производстве сериалов и кино, которые популярны у российских зрителей. Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников и сможет создать эффективный конвейер производства и распространения отличного оригинального контента, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

- У наших компаний уже есть успешный опыт совместных проектов в медиабизнесе. Мы рады, что нашли возможность расширить наше партнерство в отношении других направлений бизнеса. Объединенные мощности позволят значимо усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на высококонкурентном российском рынке, — подчеркнула генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.