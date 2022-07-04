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Происшествия4 июля 2022 12:41

Пожилого пешехода насмерть сбила иномарка на "зебре" в Новочеркасске

Полиция уже устанавливает обстоятельства произошедшего
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области иномарка насмерть сбила пешехода.

В Ростовской области иномарка насмерть сбила пешехода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области иномарка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 4 июля, около половины двенадцатого дня в районе дома № 77 в переулке Баклановском в городе Новочеркасске. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Volvo ХС 90 сбил 61-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести. Они оказались несовместимы с жизнью и пешеход скончался на месте происшествия.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Среди пострадавших есть ребенок.