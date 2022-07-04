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Общество4 июля 2022 13:12

6 июля жители Таганрога обсудят дизайн-код и мастер-план города

Участники встречи обсудят облик улиц, зданий и общественных пространств
Ангелина СКИБА
Дискуссию проведут в библиотеке имени Чехова

Дискуссию проведут в библиотеке имени Чехова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области обсудят дизайн-код и мастер-план Таганрога. Дискуссию проведут в библиотеке имени Чехова 6 июля. Начало встречи в 18 часов, рассказали в городской администрации.

- Участники обсудят документы, которые будут формировать облик города. Чтобы заложить все направления развития, исполнители проекта должны услышать пожелания и идеи местных жителей, - пояснили власти.

Таганрожцы смогут высказаться о том, каким хотят видеть свой родной город в будущем. Также во время сбора обсудят способы сохранения уникальных исторических мест Таганрога.

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