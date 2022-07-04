Госдума обязала органы власти Ростовской области вести паблики в соцсетях

Начиная с 1 декабря жители донского региона смогут подать обращение и получить ответы по работе власти в популярных соцсетях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Органы власти Ростовской области с 1 декабря 2022 года, помимо официальных сайтов, должны будут вести госпаблики в социальных сетях, которые будут рассказывать полезную для жителей информацию. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Начиная с 1 декабря жители донского региона смогут подать обращение и получить ответы по работе власти в популярных соцсетях. Помощь властям окажет специальная организация, которая «глубоко погружена в специфику госпабликов через сеть Центров управления регионами». Именно от нее и исходила инициатива внести предложение о ведении соцсетей в законопроект.

Как уточняется, ведение пабликов за последние полтора года выстроить в соцсетях эффективную коммуникацию власти и жителей. Этому способствовали отнюдь не формализованные ответы, а простой и понятный для каждого жителя язык, а также интересный контент.

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