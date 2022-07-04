«Мега» под Ростовом возобновила работу сразу же после своего закрытия

До этого покупателей извещали о «технических причинах» закрытия
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области аксайская «Мега» возобновила работу после закрытия, о котором предупреждали сегодня же, буквально несколькими часами ранее. Обновленную информацию сотрудники торгового центра опубликовали в группе VK.
- Возобновили работу. Ждем посетителей, - говорится в сообщении.
До этого покупателей извещали о неких «временных технических причинах» закрытия. Что это были за трудности и каким образом получилось их разрешить, представители «Меги» не уточнили.
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