Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко возглавил медиарейтинг ЮФО

Глава администрации Ростова-на-Дону не в первый раз занимает первое место в рейтинге. Фото: пресс-служба администрации города

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко занял первое место в медиарейтинге первых лиц в столицах регионов Южного Федерального округа за июнь 2022 года. Результатами рейтинга, построенного по МедиаИндексу сайта «Медиалогия» поделились в компании.

Самыми обсуждаемыми темами в СМИ с участием градоначальника донской столицы стали совещание по восстановлению горячего водоснабжения в Ростове, также развитие троллейбусных маршрутов и восстановление работы туристско-информационного центра.

На втором месте в рейтинге оказался глава Краснодара Андрей Алексеенко, а на третьем — глава Астрахани Олег Полумордвинов. Всего в рейтинге участвовали 14 первых лиц в областных, краевых и республиканских центров Южного федерального округа.

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