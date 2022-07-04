Бывший министр здравоохранения Татьяна Быковская предстанет перед судом на Кубани

Первое судебное заседание по делу назначено на 7 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший министр здравоохранения Татьяна Быковская предстанет перед судом в Краснодарском крае. Об этом сообщается в электронной картотеке дел Кущевского районного суда.

Вместе с Татьяной Быковской обвиняемым по делу проходит и ее бывший заместитель Станислав Беседовский. Их подозревают в совершении преступлений по статье 286 Уголовного кодекса РФ "Превышение должностных полномочий".

Первое судебное заседание по делу назначено на 7 июля.

Напомним, иск по делу был подан 24 мая 2022 года. Предварительное слушание прошло 20 июня. Татьяна Быковская покинула свой пост в октябре 2020 года.

Это произошло это на фоне громкого скандала с гибелью пациентов на ИВЛ в ковидном госпитале в Горбольнице № 20. В комментариях же донского правительства сообщалось, что министр была освобождена от должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

НАША СПРАВКА

Татьяна Быковская начала карьеру с должности операционной медсестры ростовской БСМП № 2. После окончания мединститута работала преподавателем медучилища повышения квалификации в Новошахтинске. С 1992 по 2001 год занимала пост заместителя главы администрации Багаевского района. В 2001 году Татьяна Юрьевна была назначена первым заместителем исполнительного директора РОФОМСа, а в 2004 году - министром здравоохранения Ростовской области.

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