Глава администрации Таганрога Михаил Солоницын прокомментировал пожар в ЖК

В Таганроге все 18 квартир дома, в котором произошел пожар, так или иначе пострадали. Фото: Телеграм Михаила Солоницына.

В Таганроге все 18 квартир дома, в котором в понедельник, 4 июля, произошел пожар, так или иначе пострадали. Об этом рассказал в своем Телеграм глава администрации города Таганрога Михаил Солоницын.

— Масштаб ущерба сейчас определяется, — прокомментировал градоначальник. — Все 18 квартир пострадали. Ближе к эпицентру — сильнее, а дальше от эпицентра — чуть слабее. Пострадал практически весь жилой блок. Сейчас мы обходим каждую квартиру, собираются документы и обращения граждан.

Также Михаил Солоницын заверил, что в действующем пункте временного размещения организуется трехразовое питание и проживание всех лишившихся из-за пожара крыши над головой.

Напомним, в понедельник на улице Победы, 101 жители ЖК Таганрога услышали громкий хлопок. После чего в доме произошло возгорание. Причина пожара в настоящее время устанавливается. В результате погиб 58-летний мужчина, 49-летняя женщина была с ожогами доставлена в БСМП.

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