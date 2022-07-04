В Газпроме прокомментировали ЧП в многоквартирном доме Таганрога

Один человек погиб в результате пожара в квартире на первом этаже. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

В Ростовской области, в Таганроге, в понедельник, 4 июля, в трехэтажном жилом доме на улице Победы в квартире на первом этаже случилось серьезное ЧП.

Как рассказали очевидцы, вначале был слышен хлопок. Причем, он был такой силы, что окна вылетели не только в этом доме, но и в соседнем.

После этого начался пожар. По данным пресс-службы областного МЧС, в результате погиб один человек.

Отметим, также местные жители сообщали, что перед пожаром в подъезде стоял запах газа.

В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» прокомментировали происшествие.

- Техническое обслуживание внутриподъездного газового оборудования было проведено по графику в прошлом году. Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в квартире, где произошел хлопок, собственником не заключен, - сказали в пресс-службе. - В целях безопасности было приостановлено газоснабжение в доме.

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