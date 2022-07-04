В Газпроме прокомментировали ЧП в многоквартирном доме Таганрога

Один человек погиб в результате пожара в квартире на первом этаже. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"
В Ростовской области, в Таганроге, в понедельник, 4 июля, в трехэтажном жилом доме на улице Победы в квартире на первом этаже случилось серьезное ЧП.
Как рассказали очевидцы, вначале был слышен хлопок. Причем, он был такой силы, что окна вылетели не только в этом доме, но и в соседнем.
После этого начался пожар. По данным пресс-службы областного МЧС, в результате погиб один человек.
Отметим, также местные жители сообщали, что перед пожаром в подъезде стоял запах газа.
В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» прокомментировали происшествие.
- Техническое обслуживание внутриподъездного газового оборудования было проведено по графику в прошлом году. Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в квартире, где произошел хлопок, собственником не заключен, - сказали в пресс-службе. - В целях безопасности было приостановлено газоснабжение в доме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что известно о громком хлопке в многоэтажке Таганрога 4 июля 2022
Выяснили подробности происшествия (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
"Из окон повылетали стекла": Очевидцы сообщают о громком хлопке в многоэтажке Таганрога
Громкий звук в многоэтажке Таганрога испугал местных жителей. Что известно (подробнее)