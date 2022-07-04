Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 16:43

В Таганроге загорелся частный двухэтажный дом

Площадь возгорания 70 квадратных метров
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Сообщение о возгорании кровли дома на площади 70 квадратных метров поступило в 17:40.

Сообщение о возгорании кровли дома на площади 70 квадратных метров поступило в 17:40.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 4 июля, в Таганрог произошел пожар в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62. Об этом информирует ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании кровли дома на площади 70 квадратных метров поступило в 17:40. В 17:49 пожар был локализован. Полностью ликвидирован пожар был в 18:30. Как уточняют в региональном МЧС, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают 4 единицы техники, 24 человека личного состава, устанавливается причина произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницын прокомментировал пожар в ЖК «Андреевский»

Оставшиеся без жилья горожане сейчас размещены в ПВР (подробнее)