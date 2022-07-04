В Таганроге загорелся частный двухэтажный дом

Сообщение о возгорании кровли дома на площади 70 квадратных метров поступило в 17:40. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 4 июля, в Таганрог произошел пожар в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62. Об этом информирует ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании кровли дома на площади 70 квадратных метров поступило в 17:40. В 17:49 пожар был локализован. Полностью ликвидирован пожар был в 18:30. Как уточняют в региональном МЧС, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают 4 единицы техники, 24 человека личного состава, устанавливается причина произошедшего.

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