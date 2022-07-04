В Таганроге приостановили газоснабжение многоэтажки после хлопка

В Таганроге приостановили газоснабжение многоэтажки после взрыва. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону".

В Таганроге поступил звонок в Службу-112. Звонивший сообщил о внезапном хлопке и пожаре, который разгорелся в многоэтажке по адресу улица Победы, 101. Инцидент произошел около часа дня. После звонка на место происшествия поспешили выехать специалисты служб экстренного реагирования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В настоящее время сотрудники управления следственного комитета России по Ростовской области устанавливают все обстоятельства случившегося. Газоснабжение жилого дома приостановлено, угрозы обрушения конструкций не выявлено, - говорится в тексте сообщения.

Пожарные смогли быстро потушить возгорание. Но тем не менее в огне погиб 58-летний мужчина. А также травмы получила и женщина, которая в момент происшествия находилась за входной дверью квартиры.

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