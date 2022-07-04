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Общество4 июля 2022 17:59

45% дорог донского региона не соответствуют нормативам

В российском рейтинге по качеству дорог Ростовская область заняла 30 строчку из 85
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
45% дорог донского региона не соответствуют нормативам.

45% дорог донского региона не соответствуют нормативам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области примерно 45% автомобильных дорог были признаны некачественными, они совершенно не соответствуют нормам. Об этом сообщили эксперты портала РИА Рейтинг.

В российском рейтинге по качеству дорог Ростовская область заняла 30 строчку из 85. Так в регионе федеральным нормам соответствуют лишь 54,5% дорог. После анализа тысячи квадратных метров покрытия выяснилось, что только на 267 из них оно является твердым.

Лидерами этого рейтинга стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край. В списке аутсайдеров оказались Республика Алтай, а также Кировская и Архангельская области.

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