В Ростове стоимость проезда по карте "Мир" снова вернулась к 30 рублям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове местные жители, использующие карты "Мир" снова будут платить за проезд в общественном транспорте 30 рублей. Информацию об окончании акции "КП - Ростов-на-Дону" подтвердили в агентстве развития платежных систем.

- Это была акция, которая проводилась совместно с нашими партнерами - компанией НСПК (МИР) с 1 марта по 30 июня. И в рамках этой акции была скидка 6 рублей при оплате смартфоном и привязанной картой МИР. Акция закончилась - оплата взимается по полному тарифу, - отметили в АРПС.

Цена на проезд изменилась с окончанием акции - 1 июля.

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Ранее анонсировалось, что держатели этой карты будут платить на шесть рублей меньше.