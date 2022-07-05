Благоустройство участка для модульной школы в Суворовском будет стоить более 84 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове ищут подрядчика, который займется благоустройством территории для будущей модульной школы в микрорайоне Суворовском. На эти нужды планируется потратить более 84 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 20 июля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется благоустройством территории земельного участка, расположенного в микрорайоне Суворовском. В скором времени именно здесь появится долгожданная модульная школа.

Источник финансирования в тексте документации не значился. Все работы необходимо выполнить до 30 ноября.

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Сейчас все работы ведутся по графику.