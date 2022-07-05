В Ростове насчитали 130 убежищ и три укрытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовские власти назвали точное количество укрытий на территории города. Об этом сообщается в справке донского правительства об изучении работы ростовской администрации.

Кроме того стало известно и какое число ростовчан они смогут укрыть в случае опасности. В документе говорится, что на территории донской столицы имеются 133 защитных сооружения - из них 130 убежищ и три укрытия. В них могут уместиться 67 133 человека.

Каждое из укрытий рассчитано 650 человек. А также, служащие и рабочие на 90% будут обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

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