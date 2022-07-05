Таганрожцев ждут новые плановые отключения света

Таганрожцам анонсировали новые отключения света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге ожидаются новые отключения света. Отключения запланированы на вторник, 5 июля. Об этом сообщили в компании «Россети Юг».

С 9 до 17 часов электричество отключат на улице Карла Либкнехта (к переулку Комсомольскому), улице Котляра (к улице Воскова и улице Черняховского), улице Голубца (к улице Дзержинского), улице Дзержинского, улице Воскова и в переулке Комсомольском (к улице Кольцовской).

С 12 до 14 часов планируется обесточить дома на улице Горького (к улице Газовой), улице Войкова, улице Дзержинского (до улицы Грозненской по нечетной стороне).

С 13:30 до 17 часов света не будет в переулке 4-м и 5-м Новых, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м Линейных, а также на улицах 2-й Линии, 7-й, 9-й, 10-й Садовых площадках.

Все отключения будут плановыми.

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Электричества не будет на протяжении всего рабочего дня.