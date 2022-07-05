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Общество5 июля 2022 6:34

Аэропорт Платов в Ростовской области будет закрыт до 12 июля

Рейсы также не принимают еще в 10 городах России
Ангелина СКИБА
Ограничения на полеты продлили в Росавиации

Ограничения на полеты продлили в Росавиации

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области до 12 июля продлили запрет на прием и отправление самолетов в аэропорту Платов. Информацию об этом опубликовали на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Подобные ограничения на полеты также действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные российские аэропорты сейчас работают в штатном режиме.

Добавим, из-за временного закрытия воздушных узлов авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты - перевозить пассажиров через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

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