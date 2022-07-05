В Ростове сутки не могут найти 11-летнюю девочку

О местонахождении 11-летней девочки ничего неизвестно уже сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области разыскивают девочку, которая с утра 4 июля не выходит на связь с близкими. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

О местонахождении 11-летней девочки ничего неизвестно уже сутки. Несовершеннолетняя не вернулась домой с прогулки около дома. Как сообщают волонтеры, рост девочки – 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза карие.

Уточняют, что в день исчезновения подросток была одета в толстовку болотного цвета. В случае, если кто-то знает о местонахождении девочки, спасатели просят сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, светлые волосы, голубые глаза (подробнее)