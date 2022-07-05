Квартиры и ипотека: как купить квартиру в Ростове без посредников

Фото: Архив КП

В последнее время размер процентов по ипотеке неуклонно снижается. Российские банки предоставляют льготную ипотеку в среднем под 6,46% годовых. Также запущены программы рефинансирования кредитов, в соответствии с которыми ставка для заемщиков, которые оформили ипотеку в определенный период, будет значительно снижена. А в Ростовской области также можно оформить бюджетную субсидию на пользование ипотекой.

Многие эксперты отмечают, что для тех, кто планирует покупать жилье – сейчас самое время рассмотреть приобретение квартиры в новостройке. Они отмечают, что осенью цены на недвижимость начнут расти – скажутся увеличение себестоимости возводимых домов и уменьшение количества различных скидок. При этом дальнейшее снижение Центрабанком ставки рефинансирования такого влияния на размер льготной ипотеки уже не окажет.

Оценить квартиры в строящемся ЖК, получить впечатление от застройщика и осмотреть район по интернету невозможно. А на изучение каждой новостройки в отдельности можно потратить достаточно много времени.

Фото: Архив КП

Для тех, кто хочет подобрать для себя квартиру в новостройке, а также без риска и с выгодой приобрести ее напрямую у застройщика, «Комсомольская правда» организует «Тур по новостройкам». За один день можно будет посмотреть сразу 6 жилых комплексов, пообщаться с представителями компаний и составить собственное впечатление.

«Тур по новостройкам» пройдет 17 июля. Участие абсолютно БЕСПЛАТНОЕ!

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ССЫЛКЕ.

Количество мест ограничено!

ВНИМАНИЕ!!!

Дату, время и место проведения мероприятия после регистрации можно будет уточнить по телефону 333-24-22.