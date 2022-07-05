За минувшие сутки в донской регион въехали более 18 тысяч беженцев.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовскую область за минувшие сутки въехали более 18 тысяч беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысяч граждан, - говорится в тексте сообщения.
Всех прибывших направили в пункты временного размещения. Там временным переселенцам, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик, по необходимости оказывают психологическую и юридическую помощь.
А также, каждому из беженцев полагается единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.
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Они прибыли из ДНР и ЛНР.