ВТБ за полгода выдал более 100 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

Активным спросом среди заемщиков ВТБ в первом полугодии также пользовалась «семейная ипотека». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам первого полугодия ВТБ оформил более 26 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой на 101 млрд рублей. Среди льготных программ по ней проходила каждая вторая сделка. Средний размер кредита достиг 6,8 млн рублей.

Наибольший объем продаж льготных жилищных кредитов по ипотеке с господдержкой пришелся на Москву и область. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область.

- Государственное субсидирование ипотеки позволило сохранить доступность жилищного кредитования для российских заемщиков и избежать стагнации рынка новостроек. В мае объем выдач по ней составил более 25 млрд рублей, в июне – более 26 млрд. Большую роль в активности заемщиков сыграло снижение ставки по госпрограмме до 7%, в результате которого только за одну неделю спрос на нее вырос практически вдвое, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Активным спросом среди заемщиков ВТБ в первом полугодии также пользовалась «семейная ипотека». Этой программой воспользовались около 24 тысяч клиентов банка.

Также ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке до 3% для клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022гг. родился третий или последующий ребенок. Банк уже провел первые сделки в рамках своей новой программы.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. Банк принимает активное участие в выдаче кредитов с госсубсидированием.

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