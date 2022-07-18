80% чаевых в кафе и ресторанах клиенты отправляют через СБП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июне доля переводов через СБП в сервисе «ВТБ.Чаевые» удвоилась и достигла 80% от общего объема транзакций. Банк реализовал возможность оставлять чаевые с помощью СБП в конце апреля. При помощи сервиса «ВТБ.Чаевые» операцию можно совершить в пару кликов. Для этого необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты. После этого у клиента откроется приложение его банка, где нужно будет подтвердить операцию.

Для подключения «ВТБ.Чаевых» в заведении следует оставить заявку на веб-сайте vtb.tips или установить мобильное приложение «Чаевые на карту по QR-коду». На сегодняшний день сервисом воспользовались более 8 тысяч официантов. При выводе сотрудниками заведений средств на карту ВТБ комиссия не взимается.

- Это решение стало удобной альтернативой после отключения Apple Pay и Google Pay в России, которое повлекло резкий спад объемов сбора безналичных чаевых — в два раза всего за месяц. Если на старте запуска СБП в ВТБ.Чаевых на эту опцию приходилось только треть всех переводов, то уже к концу июня этот показатель вырос более чем в 2 раза и достиг 80%, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Сервис «ВТБ.Чаевые» позволяет гостям не только оставить персоналу чаевые в качестве благодарности, но и написать отзыв об уровне обслуживания, а также оценить работу заведения.

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