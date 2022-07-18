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Общество18 июля 2022 10:12

Любят посмеяться: выяснилось, какие смайлики чаще всего используют в Ростове

Какие эмодзи предпочитают на Дону и в других городах России, выяснила команда VK
Ангелина СКИБА
Самым популярным «Вконтаке» у ростовчан оказался хохочущий смайлик

Самым популярным «Вконтаке» у ростовчан оказался хохочущий смайлик

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители Ростова-на-Дону всегда готовы пошутить или от души посмеяться, а также в сердцах многих царит настоящая любовь. Такой вывод можно сделать по смайликам, которые чаще всего используют местные жители. Какие эмодзи предпочитают на Дону и в других городах России, выяснила команда VK.

Так, самым популярным «Вконтаке» у ростовчан оказался хохочущий до слез смайлик, пользователям «Одноклассников» по душе пришлось большое красное сердце.

К слову, еще южнее, в Краснодаре, используют иконку с заливистым смехом и «огонь». Полны любви - отправляют сердечки своим собеседникам - также в Москве, Новосибирске и Волгограде, а самые удачливые пользователи сети живут в Омске.

Такой шуточный рейтинг работники социальной сети составили накануне в честь Дня Эмодзи. Статистику собирали из публичных обсуждений в сообществах и комментариях в 20 крупных российских городах за год.

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