Любят посмеяться: выяснилось, какие смайлики чаще всего используют в Ростове

Самым популярным «Вконтаке» у ростовчан оказался хохочущий смайлик Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители Ростова-на-Дону всегда готовы пошутить или от души посмеяться, а также в сердцах многих царит настоящая любовь. Такой вывод можно сделать по смайликам, которые чаще всего используют местные жители. Какие эмодзи предпочитают на Дону и в других городах России, выяснила команда VK.

Так, самым популярным «Вконтаке» у ростовчан оказался хохочущий до слез смайлик, пользователям «Одноклассников» по душе пришлось большое красное сердце.

К слову, еще южнее, в Краснодаре, используют иконку с заливистым смехом и «огонь». Полны любви - отправляют сердечки своим собеседникам - также в Москве, Новосибирске и Волгограде, а самые удачливые пользователи сети живут в Омске.

Такой шуточный рейтинг работники социальной сети составили накануне в честь Дня Эмодзи. Статистику собирали из публичных обсуждений в сообществах и комментариях в 20 крупных российских городах за год.

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