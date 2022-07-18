Каждый четвертый ростовчанин не может ходить в отпуск, когда захочет

54% граждан не довольны тем, как прошел их недавний отдых. Фото: Олег УМАРОВ

Четверть ростовчан не может взять отпуск именно в те даты, которые они запланировали. Такую статистику приводит известный сервис по поиску работы, сотрудники которого провели с 10 по 14 июля соответствующий опрос. В нем приняли участие представители экономически активного населения Ростова-на-Дону.

По результатам исследования, 54% граждан не довольны тем, как прошел их недавний отдых. Двоим из трех трудоустроенных ростовчан за последний год удавалось сходить в отпуск именно в то время, когда они хотели - 67%. А вот каждый четвертый не имел такой возможности — 25%. Среди объяснений этого такие доводы: «Летом в отпуск ходят сотрудницы с маленькими детьми, я — по остаточному принципу», «У учителей отпуск возможен только в каникулы» и «Не отпускают!».

В то же время отпуском лета 2022 года полностью или скорее удовлетворены по 36% ростовчан. Недовольны отдыхом 25% респондентов. А вот 29% считают, что их отпуск совершенно не удался. Любопытно, что женщины чаще мужчин ходят в отпуск, когда хотят. При этом к отпуску нынешнего лета у дам претензий больше.

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