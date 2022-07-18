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Общество18 июля 2022 11:03

В Ростовской области открыли завод по производству гидроакустических комплексов

Донское предприятие полностью загружено заказами
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Завод выпускает крупные гидроакустические комплексы для пяти надводных кораблей. Фото: сайт донского правительства.

Завод выпускает крупные гидроакустические комплексы для пяти надводных кораблей. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области завод наладил производство высокотехнологичной пьезокерамики и гидроакустических комплексов, рассказал зам губернатора региона Игорь Сорокин.

Сейчас завод производит крупные гидроакустические комплексы для для двух кораблей класса «Корвет» и пяти надводных кораблей класса «Фрегат». На заводе проходит полный цикл производства, от проектирования комплексов, изготовления всех деталей, до сборки и установки комплекса на корабле.

Более 90% изготавливаемого здесь оборудования поставляется для нужд ВМФ, чтобы обеспечить потребности судостроительной промышленности. Сейчас предприятие загружено заказами на 100%. По итогам 2021 года темп роста объемов производства составил 128%. Предприятие является активным участником нацпроекта по повышению производительности труда.

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