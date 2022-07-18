В центре Ростова-на-Дону микроавтобус провалился в дорожную яму

Переднее левое колесо ушло в «капкан» наполовину. Фото: группа в VK Это Ростов

В Ростове в дорожную яму провалился микроавтобус. Водителю пришлось изрядно потрудиться, чтобы вырулить из этой западни, но прежде застрявшее авто успели заметить и снять на камеру очевидцы.

На снимках видно, что транспорт заехал в выбоину и сильно наклонился. Переднее левое колесо ушло с поверхности почти наполовину. Сама же яма зияла прямо посреди дороги. Автолюбители, по всей видимости, должны были просчитывать правильную траекторию движения, чтобы не попасть в этот «капкан».

- На Газетном. Будьте осторожны, во время дождя такие кратеры становятся очень опасны, - написали авторы поста.

- То яма, то канава, - возмущенно пожаловалась в комментариях ростовчанка.

К слову, само дорожное препятствие появилось перед пешеходным переходом. Причем речь идет не о заброшенной дороге на окраине донской столицы, а в самом центре города - рядом, судя по карте, находятся школа, кафе и магазины.

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