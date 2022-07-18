В Ростове 16 июня прошел народный татарский праздник «Южный сабантуй»

Национальная борьба корэш объединила гостей в центре спортивной площадки. Фото: сайт донского правительства.

В прошедшую субботу, 16 июня, в Ростове прошел народный татарский праздник «Южный сабантуй», который проводится на Дону уже с 2003 года. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По словам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Максима Даниленко, сегодня в донском регионе проживают около 14 тысяч татар и тысячи башкир, которые уже интегрировались в дружную многонациональную семью народов Дона и стали неотъемлемой частью сообщества. Праздник «Южный сабантуй» как раз отражает культурные традиции и собирает вместе жителей разных национальностей.

На фестивале в парке им. Плевен можно было попробовать национальные блюда: чак-чак, перемячи, эчпочмак и баурсак. Гости праздника посетили фотовыставку, ярмарку-продажу изделий народно-прикладного творчества, познакомились с национальными костюмами.

У зрителей большой популярностью пользовались площадки, на которых проводились игровые и национальные конкурсы и спортивно-развлекательные игры: армреслинг, бег в мешка, бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, разбивание горшков, перетягивание каната, толкание гири и бой мешками. Национальная борьба корэш объединила гостей в центре спортивной площадки. Зрители и болельщики окружили ковер со всех сторон. Победители борьбы получили ценные призы, а абсолютный батыр праздника был награжден бараном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Южный Сабантуй в Ростове-на-Дону 16 июля 2022: полная программа праздника

Куда сходить в Ростове на Южный Сабантуй 16 июля (подробнее)