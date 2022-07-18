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Экономика18 июля 2022 11:59

Стоимость квартир на вторичном рынке в Ростове увеличилась на 12%

При этом новинки сегмента в июне старались продавать дешевле средней цены
Ангелина СКИБА
Итоговые цифры опубликовали за прошедшие полгода

Итоговые цифры опубликовали за прошедшие полгода

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоимость квартир на вторичном рынке Ростова-на-Дону повысилась на 12%. Итоговые цифры за прошедшие полгода опубликовали специалисты «Циан. Аналитики».

Так, средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в июне 2022 года составила 100,8 тысячи рублей, при этом новинки в сегменте старались продавать еще дешевле - по 98,2 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Таким образом, продавцы старались привлекать клиентов и постепенно увеличивать спрос.

Добавим, за первое полугодие объем предложения на вторичном рынке увеличился на 32%. Всего в продаже в Ростове-на-Дону на момент исследования было 12,09 тысячи лотов.

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