Стоимость квартир на вторичном рынке в Ростове увеличилась на 12%

Итоговые цифры опубликовали за прошедшие полгода Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоимость квартир на вторичном рынке Ростова-на-Дону повысилась на 12%. Итоговые цифры за прошедшие полгода опубликовали специалисты «Циан. Аналитики».

Так, средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в июне 2022 года составила 100,8 тысячи рублей, при этом новинки в сегменте старались продавать еще дешевле - по 98,2 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Таким образом, продавцы старались привлекать клиентов и постепенно увеличивать спрос.

Добавим, за первое полугодие объем предложения на вторичном рынке увеличился на 32%. Всего в продаже в Ростове-на-Дону на момент исследования было 12,09 тысячи лотов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аквапарк на Соленом озере под Ростовом выкупил владелец Нахичеванского рынка

Победитель аукциона получил 8 комплексов аттракционов и территорию в 33,3 тысячи кв. метра (подробности)