В парке 300-летия Таганрога будут построены две спортивные площадки и две разновозрастных детских площадки. Фото: страница Александра Скрябина Вконтакте.

Общая строительная готовность парка 300-летия Таганрога составляет 78%. Об этом рассказал побывавший в приморском городе заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Когда работы будут завершены, в парке будут построены две спортивные площадки, две разновозрастных детских площадки, площадка для занятий воркаутом, скейт-площадка и велодорожка. Для пешеходов будет создана разветвленная тропиночная сеть.

Заместитель губернатора также оценил ход работ по благоустройству рощи «Дубки». Здесь производится озеленение территории, рекультивация существующих деревьев, высадка декоративных растений, устройство пешеходных покрытий, поребриков, наружное освещение и установка малых архитектурных форм.

Сейчас здесь уложено 1600 из 2200 квадратных метров тротуарной плитки, установлено 1350 из 1600 погонных метров поребриков, уложен кабель под наружное освещение, ведется установка закладных под электроопоры, заказаны урны и лавочки.

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