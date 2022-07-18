Алексей Логвиненко: в Ростове-на-Дону работают 30 городских ярмарок

Пять ярмарок в Ростове работают по выходным Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону за полгода определили места для 30 городских ярмарок, 12 из которых муниципальные и 18 - частные. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- У нас есть четыре праздничные специализированные ярмарки, столько же универсальных и сезонных. Еще пять работают по выходным. Также есть две сельхозярмарки, одна из них сезонная. При этом больше всего у нас универсальных ярмарок, их 11, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что покупателям на таких торгах предлагают широкий ассортимент продукции как от местных производителей.

- Уверен, развитие торговой отрасли в донской столице во многом зависит от проведения подобных мероприятий, поэтому город продолжит оказывать поддержку проведению ярмарок, - добавил Алексей Логвиненко.

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