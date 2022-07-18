Обнови мотор онлайн

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Общество18 июля 2022 12:53

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Продукцию ЯМЗ можно купить в интернет- магазине
По материалам ПАО "Автодизель"
Сборочный конвейер Ярославского моторного завода (ЯМЗ). По материалам ПАО "Автодизель"

Сборочный конвейер Ярославского моторного завода (ЯМЗ). По материалам ПАО "Автодизель"

Год назад Ярославский моторный завод открыл интернет-магазин запчастей, что сразу максимально приблизило производителя к покупателю, и эта новинка быстро стала популярна у клиентов. Покупателям очень понравилось заказывать на заводе, ведь на заводе априори есть всё. «Прямое общение производителя и потребителя дает понимание вектора развития для производителя и чувство надежности для пользователя», – отмечает генеральный директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин.

Интернет-магазином ЯМЗ просто и удобно пользоваться: с помощью электронных каталогов можно увидеть весь ассортимент продукции и услуг ЯМЗ. Эксклюзивная особенность и главное конкурентное преимущество – понятный, логичный ресурс с 3D-каталогами, любой покупатель сможет подобрать себе деталь самостоятельно по серийному номеру, модели и дате выпуска двигателя.

Клиенты теперь могут без посредников получить гарантированную оригинальную запасную часть двигателя ЯМЗ, причем быстро и по справедливой цене – таким образом, они на сто процентов застрахуют себя от покупки контрафактной продукции. А ещё ссылка на сайт фирменного интернет-магазина запчастей ЯМЗ добавлена не только на сайт предприятия, но и в приложение, которым активно пользуются потребители автомобилей ГАЗ с двигателями Ярославского моторного завода.

Интернет-магазин «Автодизеля» гарантирует поставку только оригинальных запасных частей ЯМЗ. Продукция выпускается в заводской фирменной упаковке, что обеспечивает узнаваемость, сохранность и защиту изделий при транспортировке. Проверить оригинальность продукции можно с помощью специальной наклейки на фирменной упаковке. Доменное имя фирменного интернет-магазина ЯМЗ, телефон горячей линии колл-центра 8-800-250-36-36.

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