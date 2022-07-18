193 тысячи жителей Ростовской области продлили инвалидность в упрощенном порядке

Впервые инвалидность зарегистрировали 34,8 тысячи человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области с 9 апреля 2020 года по 1 июля 2022 года упрощенным порядком продления инвалидности воспользовались 193,2 тысячи человек, в том числе 17,7 тысячи детей. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Впервые в заочной форме особые условия по здоровью получили 34,8 тысячи человек, повторно - 158,3 тысячи, автоматически инвалидность продлили 124,2 тысячи жители Дона, - говорится в сообщении властей.

Добавим, вместе с инвалидностью людям продлили программы реабилитации, а также выдали коляски, протезы и другие вещи. Сейчас технические средства поддержки используют более 65 тысяч пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

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