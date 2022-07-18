Жителям Ростова рассказали о расчетах за свет в действующих СНТ и ДНТ

Собственники участков и домовладений в действующих СНТ узнали о порядке расчетов за электроэнергию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собственники участков и домовладений в действующих СНТ, ДНТ и ликвидированных товариществах Ростова-на-Дону узнали о порядке расчетов за электроэнергию.

На этих территориях электроэнергия расходуется на инфраструктуру, в том числе на внутренние сети, уличное освещение и насосы, а также на индивидуальное потребление. В случае, если собственники участков не имеют индивидуальных договоров с энергосбытовой компанией, то расчеты за индивидуальное потребление и расходы в общем сетевом имуществе ведет ДНТ или СНТ.

Если же владельцы участков имеют прямые договоры с энергоснабжающей компанией, то расчеты за содержание общей инфраструктуры они ведут с ДНТ или СНТ, а за индивидуальное потребление - с поставщиком. В случае ликвидации дачного или садового товарищества все имущество переходит в общую долевую собственность владельцев земельных участков.

Расчеты за индивидуальное потребление и использование общей инфраструктуры ведутся по аналогии с расчетами ОДН в многоквартирном доме, если сети после ликвидации не передали в муниципальную собственность и не признали бесхозяйными. В счете за электроэнергию отражаются затраты на индивидуальное потребление и затраты на общую инфраструктуру, которые делятся между владельцами участков в границах бывшего СНТ или ДНТ пропорционально площади их участков.

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