С 18 июля в Ростове начали третий этап гидравлических испытаний

Во время испытаний могут обнаружиться течи, порывы и размывы грунта Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону с 18 июля начали третий этап гидравлических испытаний. На этот раз проверять будут сети, которые относятся к районной котельной №3, уточнили в пресс-службе компании «Ростовские тепловые сети».

Так, сегодня, 18 июля, опрессовку уже проводят на Королева, Беляева, Орбитальной, Лелюшенко, Миронова, Думенко, Добровольского, Волкова, Комарова, Пацаева, Капустина и Космонавтов.

Завтра, 19 июля, испытания должны организовать на Ларина, Ленина, Нансена, Мечникова, Юфимцева, Нагибина, Погодина, Врубовой, Новаторов, Нариманова, а также в переулках Актюбинском, Ашхабадском и Ахтарском.

Ростовчанам напоминают: во время испытаний могут обнаруживаться течи, порывы и размывы грунта. Подходить к таким местам опасно для здоровья. Нужно держаться в стороне от потоков воды и сразу же обращаться в круглосуточную диспетчерскую «Ростовских тепловых сетей» или по номеру «112».

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 8 (863) 234-89-44

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