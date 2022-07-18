Апелляционный суд подтвердил сговор между донским минздравом и "Центром 100"

Апелляционный суд подтвердил сговор по делу об утилизации медотходов в донском регионе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил сговор Министерства здравоохранения донского региона, нескольких медучреждений и компании "Центр 100 Ростов-на-Дону". Предыдущее решение ФАС по факту нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции было признано законным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Ранее уже было известно, что в сентябре 2021 года федеральная антимонопольная служба России заявила, что ряд организаций и орган власти нарушили антимонопольное законодательство. Между ними было заключено антиконкурентное соглашение, согласно которому была ограничена конкуренция на торгах по оказанию услуг по обращению с медотходами класса «Б». Организаторы конкурса, а именно Минздрав Ростовской области заранее определили победителя, которым стала компания «Центр 100 Ростов-на-Дону». Но потенциальный поставщик услуг не соответствовал требованиям закупочной документации.

- Организациям и их должностным лицам грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ. Ранее решение антимонопольной службы также поддержал суд первой инстанции, - отмечается в сообщении.

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