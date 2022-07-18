Волгодонская агломерация включена в нацпроект «Безопасные и качественные дороги»

Транспортный налог, который идет в бюджет регион с территорий, возвращается обратно в муниципалитеты на ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области намерены решить проблему автомобильных дорог в Волгодонской агломерации, включив эту территорию в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Об этом в ответ на вопрос жительницы города Волгодонска о состоянии дорог в переулке Ноябрьском, на улицах Морской, Гагарина и Ленина рассказал в эфире передачи «О главном» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Если раньше Волгодонская агломерация не входила в территорию, где реализовывался национальный проект «Безопасные и качественные автодороги, то теперь это состоялось - город Волгодонск, Волгодонский, Дубовский и Зимовниковский районы, - рассказал губернатор.

В то же время глава региона отметил, что информация о ямах на дорогах поступает к властям, прежде всего, от местных жителей. Ямочный ремонт, который на Дону традиционно завершается самое позднее в мае, на некоторых территориях немного подзатянулся.

В Ростовской области с прошлого года действует правило: транспортный налог, который идет в бюджет регион с территорий, возвращается обратно в муниципалитеты на ремонт дорог. Но некоторые донские транспортники пытаются на этом играть: ремонтируют центральные улицы, а в сторонку не отходят. В связи с чем было решено поддерживать те районы, где добросовестно относятся к обязанностям.

Теперь перед донским правительством стоит задача обеспечить 85% нормативного содержания дорог в регионе, поскольку от полного освоения дорожного фонда будет зависеть и поддержка области в целом. После оценки выполнения дорожного ремонта по итогам текущего года власти решат, кого поддерживать, а кого — нет.

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