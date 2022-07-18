В Ростовской области насчитали 47 тысяч "больших семей"

В Ростовской области зарегистрированы 47 тысяч многодетных семей. Фото: скриншот эфира телепрограммы.

В эфире программы "О главном" губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в настоящее время в донском регионе насчитывается порядка 47 тысяч многодетных семей. Глава региона уточнил, что 12 лет назад "больших семей" было в два раза меньше.

За последнее десятилетие количество многодетных семей в регионе резко выросло. 200 тысяч семей регулярно получают поддержку из регионального и федерального бюджетов.

- Материнский капитал выплачиваем ежегодно - больше 130 тысяч рублей на семью. Мы уверены, что если многодетные семьи и дети, растущие в них, будут чувствовать себя комфортно, то будет существовать и страна, и непосредственно Ростовская область, - заявил губернатор.

Ранее, по его словам, в День семьи, любви и верности семьям, имеющим восемь и более детей, вручали автомобили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев рассказал о преимуществах Fan ID.

Fan ID может стать гарантом безопасности на предстоящих футбольных матчах.