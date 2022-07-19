На капремонт берегоукрепительного сооружения в Цимлянске потратят более 120 миллионов рублей

Капремонт берегоукрепительного сооружения в Цимлянске потратят более 120 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Цимлянске ищут подрядчика для капитального ремонта берегоукрепительных сооружений Цимлянского водохранилища. На эти нужды планируется потратить более 120,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением водными ресурсами Цимлянского водохранилища. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 25 июля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнением работ по капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения на Цимлянском водохранилище Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из бюджета заказчика. Все работы необходимо выполнить до 31 октября.

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